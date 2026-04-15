 Пограбування Херсонського музею: прокуратура підозрює директора кримського музею Тавриди

Пограбування музею в Херсоні: оголосили підозру директору кримського музею Тавриди

Так званий директор кримського Центрального музею Тавриди отримав підозру за викрадення майже 11 тисяч експонатів із Херсонського художнього музею імені Олексія Шовкуненка.

Про це повідомляє генпрокурор України Руслан Кравченко у своєму телеграм-каналі.

За даними слідства, восени 2022 року чоловік виконуючи накази військово-політичного керівництва РФ особисто відправив та організував пакування предметів мистецтва, які є державною власністю України, для їх подальшого вивезення до окупованого Криму.

Дії фігуранта кваліфіковано за статтею про порушення законів та звичаїв війни, що передбачає 12 років увʼязнення.

Слідство вважає, що підозрюваний діяв у змові з окупаційними керівниками культури Херсонщини та тодішньою директоркою музею.

Фактично з 14-тисячної колекції закладу росіяни вивезли більшу частину культурного надбання. Наразі вирішується питання про оголошення організатора пограбування у розшук, а іншим співучасникам підозри були оголошені раніше.

Водночас триває робота над екстрадицією до України російських діячів, причетних до нищення пам'яток, зокрема археолога Олександра Бутягіна, щодо якого вже є відповідне рішення польського суду.

Нагадуємо, що напередодні працівники Херсонського художнього музею ідентифікували картину Петра Сахра «Портрет народного майстра Корпанюка», викрадену під час російської окупації. Загалом вже ідентифікували 130 творів із понад 10 тисяч експонатів, вивезених росіянами.

Реклама
