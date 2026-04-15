 Миколаївець помер у навчальному центрі у Дніпрі через тиждень після мобілізації

«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі

Родина померлого через тиждень після мобілізації військового Івана «Терена» Терентьєва, який родом з Миколаєва, просить провести повторну судово-медичну експертизу, оскільки переконана у насильницькій смерті.

Про цю ситуацію реакції «МикВісті» повідомила сестра померлого Олена, надавши відповідні офіційні документи.

Подія сталася у навчальному центрі військової частини 425 окремого штурмового полку «Скала» в Дніпропетровській області. 46-річний Іван Терентьєв прибув до навчального центру 25 лютого, а вже наступного дня він нібито поскаржився на нездужання, каже родина загиблого.

Через три дні військовий помер — 28 лютого. Родину про це сповістили через тиждень — 7 березня, надавши документ «сповіщення про померлого військовослужбовця».

У рапорті про смерть зазначається, що Іван Терентьєв «тілесних ушкоджень не має, помер в медпункті на ліжку». А у довідці про причину смерті зазначається, що військовий помер через кардіоміопатію.

Фото довідки про причину смерті, надана родиною померлого
Фото сповіщення сім'ї померлого військовослужбовця, надана родиною померлого

Однак родичі не погоджуються з цим висновком, оскільки на тілі, стверджують вони, є ознаки насильницької смерті.

«Це явно травматична смерть. Половина тіла синя. Ключиця і ребра зламані, шия вивернута. На лівій руці сліди від крапельниці — нам сказали, що йому надавали допомогу. Коліна здерті, ніби його тягли. Ситуація вкрай загадкова», — каже сестра загиблого Олена в сюжеті «Новини коротко».

Сестра померлого Олена, скриншот

Родина військового отримала також фотографії, на яких видно, що Іван Терентьєв лежить мертвим у наметі.

«Земля вкрита чорною плівкою. Видно кут намету і віконце. Слідчо-оперативна група опитала медика, який повідомив, що військовослужбовець з позивним «Терен» прибув до навчального центру 25 лютого. 26-го він поскаржився на нездужання, і нібито два дні йому ставили крапельницю в цьому наметі.

Там довше двох тижнів ніхто не живе. Що з ними там роблять, я навіть не уявляю. Зниклі безвісти, пневмонія, кардіоміопатія. Втратити людину за шість днів — що ж там відбувається?», — сказала жінка.

Слідча, яка розслідувала смерть військового, каже сестра, вирішила закрити справу вже 13 березня через нібито відсутність ознаків насильницької смерті, «не дочекавшись повної судово-медичної експертизи».

Однак 18 березня Дніпропетровська обласна прокуратура поновила розгляд справи, скасувавши постанову слідчої про закриття кримінальної справи.

«Наявне у матеріалах кримінального провадження лікарське свідоцтво про смерть не є висновком експерта в розумінні статті 101 КПК України», — зазначається там.

Наразі родина добивається дозволу на проведення повторної незалежної судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, дружина військовослужбовця з Миколаєва Олександра Куємжи заявила про спробу приховати обставини загибелі чоловіка та вимагає провести повторну судово-медичну експертизу. Для цього жінка звернулась до Державного бюро розслідувань України.

Реклама
