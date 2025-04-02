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На Миколаївщині 41 держслужбовець задекларував криптовалюту

У Миколаївській області 41 державний службовець задекларував у 2024 році криптовалюту. В Одеській області таких посадовців — 117, а на Херсонщині — лише вісім.

Про це свідчать аналітичні дані Опендатабот, пишуть «МикВісті».

Нагадаємо, що у декларації голови Миколаївської ОВА Віталій Кім за минулій рік вказано нове джерело доходів — продаж криптовалюти. Дружина голови ОВА Юлія Кім отримала дохід від їх продажу на суму 1,9 мільйона гривень.

Де найбільше посадовців, що декларують криптовалюту. Інфографіка: ОпендатаботДе найбільше посадовців, що декларують криптовалюту. Інфографіка: Опендатабот

Лідерами за кількістю держслужбовців, які задекларували криптовалюту, стали Київ та область — 582 і 185 чиновників. На третьому місці Харківщина — 172 декларанти,  Дніпропетровщина — 167 та Львівщина — 133.

Всього за 2024 рік понад 2 тисячі українських держслужбовців задекларували криптовалюту. Це в 2,2 рази більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення.

Найчастіше криптоактиви вказують у деклараціях представники силових структур. Так, Національна поліція — 322 декларанти, прокуратура — 240, судді — 227, міські ради — 119 чиновників, ЗСУ — 77 та НАБУ — 38.

Де працюють чиновники, які декларують криптовалюту. Інфографіка: ОпендатаботДе працюють чиновники, які декларують криптовалюту. Інфографіка: Опендатабот

Найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників залишаються Tether (USDT), Bitcoin (BTC, XBT) та Ethereum (ETH).

Найбільше криптовалюти ефіріум (ETH) задекларував депутат Подільської районної ради Одеської області Ігор Осіпов — 1,8 тисяч одиниць, що еквівалентно понад 140 мільйонів гривень (за курсом на 1 квітня 2025 року). Водночас, у своїй торішній декларації він зазначив, що втратив доступ до цих активів.

Зазначається, що найбільше біткоїнів (BTC) задекларував Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради з питань екологічної політики. Його 80 BTC оцінюються у понад 279 мільйонів гривень. Рекорд за кількістю криптодоларів (USDT) належить начальнику департаменту Офісу Генерального прокурора Віталію Бровку — він задекларував понад 847 тисячі USDT, що оцінюється у 35 мільйонів гривень.

Раніше повідомлялось, що під час перевірки декларацій Національне агентство з питань запобігання корупції зафіксувало факти недостовірного декларування криптовалюти у деклараціях трьох посадовців. Серед них один держслужбовець з Миколаївської області. 

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