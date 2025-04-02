Одразу 4 колишніх гендиректора миколаївської «Зорі» підуть під суд у справі про крадіжку $71 млн

«Зоря»-«Машпроект», архівне фото: «МикВісті»

Чотирьох екскерівників державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» судитимуть за розкрадання 71 мільйона доларів. Слідство встановило, що кошти вивели за фіктивними угодами з іноземною компанією, яка нібито шукала покупців для продукції заводу.

Про це повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

Зазначається, що САП та НАБУ сьогодні скерували до суду обвинувальний акт щодо чотирьох колишніх генеральних директорів миколаївського державного підприємства «Зоря»-«Машпроект».

«У межах досудового розслідування встановлено, що керівництво державного підприємства «Зоря»-«Машпроект» організувало схему заволодіння коштами цього товариства. Відповідно до злочинної схеми вони уклали низку агентських угод із компанією-нерезидентом. Згідно з цими угодами компанія нібито надавала послуги з пошуку потенційних покупців продукції держпідприємства та проведення з ними переговорів щодо укладання відповідних зовнішньоекономічних контрактів. Відповідно до умов угод протягом 2013–2018 років за послуги компанії державне товариство сплатило 71,6 мільйона доларів», – повідомляє САП.

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Слідство з’ясувало, що насправді компанія не надавала жодних послуг, а держпідприємство безпідставно перевело їй 71,6 мільйона доларів. Потім ці гроші переказали на рахунки іноземних компаній, серед яких були й ті, що належали керівникам «Зорі».

Повідомляється, що слідчі зібрали докази незаконних дій завдяки міжнародній співпраці — вони направили запити до більш ніж 20 країн. Влада Індії підтвердила, що послуги, за які заплатило держпідприємство, були фіктивними. А завдяки інформації зі Швейцарії та Латвії вдалося простежити, куди пішли частина викрадених грошей — це понад 795 тисяч доларів, 222 тисячі євро та ще 275 тисяч доларів.

«Дії осіб кваліфіковані за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Ексдиректору державного підприємства інкримінують злочин, передбачений ч. 3 ст. 209 КК України, ще одному колишньому директору державного підприємства – ч. 2 ст. 209 КК України», – додали в САП.

Нагадаємо, у вересні 2023 року НАБУ і САП повідомили про підозру чотирьом ексгендиректорам заводу «Зоря» – «Машпроект» і одному підприємцю у заволодінні 1,32 млрд гривень. Слідство встановило, що керівництво заводу «Зоря» – «Машпроект», яке експортувало продукцію власного виробництва за кордон, організувало схему заволодіння коштами держпідприємства. Для цього з компанією-нерезидентом уклали низку агентських угод, за якими вона нібито мала надавати послуги з пошуку та проведення переговорів з потенційними покупцями продукції держпідприємства щодо укладання з ними відповідних зовнішньоекономічних контрактів.

У січні 2024 року колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект» Костянтину Картошкіну зменшили розмір застави на 1 мільйон гривень.

У травні 2024 року апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вдруге залишила без задоволення скаргу на повідомлення про підозру, оголошену колишньому генеральному директору державного підприємства «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект» Андрію Хоменку.