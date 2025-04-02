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У «Казці» обсипалася мозаїка басейну навколо корабля «Буян» після ремонту за ₴6 млн

У «Казці» руйнується мозаїка фонтану біля корабля «Буян». Фото: «МикВісті»У «Казці» руйнується мозаїка фонтану біля корабля «Буян». Фото: «МикВісті»

У миколаївському дитячому містечку «Казка» руйнується оздоблення басейну навколо корабля «Буян». Частина мозаїки відкололася, а місцями плитка повністю зникла, оголивши бетонну основу.

Про це повідомляє кореспондент «МикВісті».

Як відомо, ремонт цього басейну, який тривав з 2017 по 2021 рік обійшовся міському бюджету у 6,2 мільйона гривень. Протягом чотирьох років роботи компанія «Антарес-Буд». Під час реконструкції підрядник відновив чашу басейну, встановив декоративні елементи у вигляді рибок, зробив підсвічування та пофарбував корабель у жовто-блакитні кольори.

Однак вже за кілька років після ремонту плитка почала руйнуватися, що викликає питання щодо якості виконаних робіт та використаних матеріалів. Про дефекти у басейні та на кораблі було відомо ще рік тому, проте зараз ситуація ще більше погіршилась, на що також звернули увагу і жителі Миколаєва у соцмережах.

Пост миколаївця Юрія Решетніка щодо незадовільного стану чаші басейну біля корабля «Буян». Фото: FacebookПост миколаївця Юрія Решетніка щодо незадовільного стану чаші басейну біля корабля «Буян». Фото: скриншот з Facebook

Зокрема, на поверхні басейну видно значні ділянки, де плитка відпала або розсипалася, залишивши нерівні зони. У деяких місцях пошкодження настільки великі, що бетонна основа помітно виступає. Хоча частина мозаїчного покриття ще збереглася, на багатьох ділянках колір плитки вицвів, а фрагменти облицювання потріскалися або змістилися. 

Зазначимо, що торік аналогічна ситуація з руйнуванням оздоблення була біля каскадного фонтану. Він вкрився тріщинами, а плитка — почала відпадати. Після цього компанія пообіцяла власним коштом усунути недоліки реконструкції, і в червні 2024 року почала відновлювальні роботи. У липні 2024 року адміністрація «Казки» заявила про те, що подасть скаргу на «Антарес-Буд» за неякісний ремонт плитки каскадного фонтану та буде вимагати повторного ремонту.

Також підрядник мав зробити гарантійний ремонт корабля і басейну навколо нього, але тоді роботи так і не виконали.

За інформацією «МикВісті», наразі адміністрація «Казки» працює над тим, щоб зобовʼязати підрядника — компанію «Антарес-буд» — власним коштом відновити пошкоджені елементи басейну навколо корабля у дитячому містечку. 

значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіВ чаші басейну видно  ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіФрагменти облицювання басейну біля корабля «Буян» потріскалися або змістились. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіМозаїка в більшій частині басейну відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіМозаїка в більшій частині басейну відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіВ чаші басейну є багато ділянок, де плитка або відкололась, або відпала. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіМозаїка в більшій частині басейну відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіФрагменти відколотої мозаїки в чаші басейну біля корабля «Буян». Фото: МикВісті
значні ділянки, де плитка відкололася або повністю відпала, оголюючи бетонну основу. Фото: МикВістіЗагальний вигляд чаши басейну біля корабля «Буян» в дитячому містечку «Казка». Фото: МикВісті

Як відомо, у лютому містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону. Вхід не огородили і за три дні після публікації новини, а миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку. 

Лише 7 лютого працівники містечка перекрили вхід стрічкою. Вже 12 березня у Миколаєві демонтували аварійну арку при вході до дитячого містечка «Казка». Керівництво дитячого містечка «Казка» стверджує, що технічне обстеження підтвердило, що відновити бетонну арку на вході неможливо через аварійний стан конструкції. А виготовляти під час війни нові блоки дорого та довго.

Директор містечка Ігор Пронін заявив, що роботи з встановлення нової конструкції займуть приблизно місяць. Їх виконуватимуть власними силами працівники містечка.

Журналісти «МикВісті» зібрали інформацію про те, хто та на підставі чого вирішив зруйнувати одну з вхідних арок, яка веде до центральної алеї у муніципальному дитячому містечку «Казка» у Миколаєві про це читайте у статті: «Як троє співробітників культури Миколаєва зруйнували арку в «Казці» та чому там тепер буде металевий паркан».

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