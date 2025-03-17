«Техобстеження показало, що покриття було порушено», — у «Казці» пояснили, чому вирішили встановити паркан замість відновлення автентичної арки

Демонтована арка на вході у містечко. Фото: «МикВісті»

Керівництво дитячого містечка «Казка» стверджує, що технічне обстеження підтвердило, що відновити бетонну арку на вході неможливо через аварійний стан конструкції. А виготовляти під час війни нові блоки дорого та довго.

Про це виконуючий обовʼязки керівника містечка Ігор Пронін розповів у коментарі «МикВісті».

Він пояснив, що акт обстеження, який і показав аварійність конструкції, підписала спільна комісія закладу та управління культури.

— Коли таке відбувається, то проводиться обстеження і складається акт, відповідно до якого комісія (спільна комісія з управлінням культури, — прим.) підписує, що треба або відремонтувати, або воно підлягає зносу. Було прийнято рішення демонтувати її, бо було порушено саме покриття. Арматура всередині була іржава, тобто навіть якщо брати відновлювати, невідомо, як себе поведе сама конструкція, бо вона масивна і важка. Але проєкту ще немає, він офіційно не погоджений, — розповів Ігор Пронін.

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Встановлення металевого паркану без відновлення бетонної арки — необхідність, каже керівник. Адже через містечко щоденно проходять сотні миколаївців, а виготовлення нової конструкції буде довгим та дороговартісним.

— Це ж металевий ажурний паркан. А ви уявляєте зараз у наш час залізобетонний завод не працює, замовляти такі «кренделі», це на пів року затягнеться, а люди звикли через «Казку» ходити. (Відливати нові бетонні блоки, — прим.) те, що це дорого, це 100%, має бути форма відлити ці стовби, виготовляються напівкільця. Це ж серйозна конструкція, — додав він.

Наразі, за його словами, триває процес демонтажу, який фахівці «Казки» проводять самостійно. За коштами і допомогою до управління культури чи підприємця Олександра Скрипіна керівництво не зверталось.

— Навіщо нам звертатись, якщо ми можемо зробити це своїми силами. Матеріали у нас є, люди є, — зазначив Ігор Пронін.

При цьому погодження з сімʼєю автора Вадима Попова щодо внесення змін у архітектурно-культурний комплекс «Казки» не було.

— І ніяких реакцій (з боку родини Попова, — прим.) не було, — сказав Ігор Пронін.

Як відомо, аварійну арку при вході до дитячого містечка «Казка» демонтували 11 лютого. Раніше на її стан скаржилися місцеві мешканці, побоюючись, що конструкція може обвалитися.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Тодішня директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку.

6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.

Лише 7 лютого працівники містечка перекрили вхід стрічкою.