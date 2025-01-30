Миколаївці помітили зграю собак у дитячому містечку «Казка» — там відповіли, що це «винятковий випадок»

Зграя собак у дитячому містечку «Казка», фото: Олени Чипурна

Миколаївці помітили у дитячому містечку «Казка» зграю собак, яка «кидалася на перехожих з колясками».

Про це повідомила місцева жителька Олена Чипурна, опублікувавши відповідні фото у Facebook-групі «Contact Center при Миколаївській міській раді».

Вона також додала, що намагалася знайти охорону на території дитячого містечка, однак безрезультатно.

— Я вдень, перед тим як опублікувати повідомлення, кілька разів обійшла всю територію в пошуку охорони, щоб сповістити про зграю. На жаль, нікого не знайшла, – повідомила Олена Чипурна.

Зграя собак у дитячому містечку «Казка», фото: Олени Чипурна Зграя собак у дитячому містечку «Казка», фото: Олени Чипурна

У коментарі «МикВісті» директорка містечка «Казка» Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

— Таке у нас було вперше. Охорони, власне, у дитячого містечка «Казка» немає. Я давно такого не пам'ятаю, що до нас забігали собаки. Але раніше в таких випадках наші працівники намагалися вивести з території цю собаку. Але входів на територію містечка дуже багато. І бувало таке, що ми виганяти собаку з території містечка з одного боку, а вона заходить з іншого боку. А цей випадок насамперед винятковий, – сказала Наталія Демчишина.

Після цього випадку адміністрація дитячого містечка зв'язалися з «Центром захисту тварин», щоб ті допомогли прибрати з території зграю собак.

— Вчора вони вже були на території, але зграї не було. У нас є домовленість, що якщо ми ще побачимо, що на територію «Казки» зайшла зграя собак, то ми обов'язково їм подзвонимо, – сказала Наталія Демчишина.

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Вона також уточнила, що на території дитячого містечка працює лише охорона приватного підприємця, який встановив атракціони.

— Охорона на території містечка є, але це охорона підприємця. Тобто це не власна охорона дитячого містечка «Казка». Так, вони, в принципі, дивляться за порядком на території, але це не охорона містечка, – додала директорка дитячого містечка.

Дитячому містечку потрібна власна охорона, каже Наталія Демчишина. Але, додає вона, коштів з бюджету Миколаєва на ці потреби не виділяють.

— Потреба є. Раніше завжди у нас була власна охорона, якою ми могли керувати, давати якісь завдання. Якщо щось ставалося, ми могли писати претензії для усунення якихось проблем. Тобто це дуже зручно, коли на території дитячого містечка є власна охорона. Проблема у фінансуванні. Нам не виділяються гроші на охорону, – сказала Наталія Демчишина.

Нагадаємо, що протягом 2025 року в Миколаєві планують стерилізувати 1500 безпритульних котів і собак у межах програми гуманного регулювання їх чисельності.

Водночас на реконструкцію інфраструктури комунального підприємства «Центр захисту тварин» у Миколаєві потрібно 59,8 мільйона гривень. Міська рада шукає донора, який профінансує ці роботи. Наразі на ремонт вольєрів для тварин Центру витратили 1 мільйон гривень.

Саме співробітники миколаївського «Центру захисту тварин» були одними з тих, хто рятував тварин які опинилися в зоні стихійного лиха після підриву Каховської ГЕС. Їм вдалося врятували понад 100 собак та 30 котів.

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