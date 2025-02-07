У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати
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- Аліса Мелік-Адамян
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12:00, 07 лютого, 2025
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Аварійний вхід у дитячому містечку «Казка», на який скаржились миколаївці, перекрили стрічкою.
У коментарі «МикВісті» тимчасово виконуючий обовʼязки директора закладу Ігор Пронін повідомив, що стан арки мають обстежити найближчим часом.
— Ми її перегородили з ранку 6 лютого. Вхід закрили і готуємось ремонтувати, як тільки погода покращиться. Має прийти обстежити спеціаліст і підрахувати суму. Будемо дивитись або своїми силами, або заключимо договір на роботи, — сказав Ігор Пронін.
Нагадаємо, що лише нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.
Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.
Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку.
6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.
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