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У Миколаєві перекрили аварійний вхід у містечку «Казка»: керівництво каже, що планує його відремонтувати

Аварійний вхід у дитячому містечку «Казка», на який скаржились миколаївці, перекрили стрічкою.

У коментарі «МикВісті» тимчасово виконуючий обовʼязки директора закладу Ігор Пронін повідомив, що стан арки мають обстежити найближчим часом.

— Ми її перегородили з ранку 6 лютого. Вхід закрили і готуємось ремонтувати, як тільки погода покращиться. Має прийти обстежити спеціаліст і підрахувати суму. Будемо дивитись або своїми силами, або заключимо договір на роботи, — сказав Ігор Пронін.

Вхід у «Казці» перекрили. Фото: «МикВісті»Вхід у «Казці» перекрили. Фото: «МикВісті»
Вхід у «Казці» перекрили. Фото: «МикВісті»Вхід у «Казці» перекрили. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що лише нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку. 

6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.

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