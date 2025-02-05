Керівництво «Казки» досі не перекрили аварійний вхід, на який поскаржились миколаївці

Вхід до містечка з боку вулиці Соборної у Миколаєві. Фото: «МикВісті»

Аварійний вхід до дитячого дитячого містечка «Казка» у Миколаєві з боку вулиці Соборної так і не огородили. Люди продовжують ним користуватись, попри потенційну небезпеку.

Про це повідомляють «МикВісті».

Нагадаємо, що раніше до редакції звернулись читачі, скаржачись на стан входу. Зокрема миколаївці наголошують, що відвідувачі, серед яких багато дітей, продовжують ходити під аварійною конструкцією.

На фото видно, що наразі бетонні колони мають значні пошкодження: глибокі вертикальні тріщини проходять по всій довжині арок. Деякі елементи вже втратили цілісність, а від поверхні відвалюються шматки.

Арка вкрита великими глибокими тріщинами, однак через неї продовжують ходити люди. Фото: «МикВісті» Арка вкрита великими глибокими тріщинами, однак через неї продовжують ходити люди. Фото: «МикВісті» Арка вкрита великими глибокими тріщинами, однак через неї продовжують ходити люди. Фото: «МикВісті»

Однак керівництво містечка так і не перекрило цей вхід і місцеві продовжують там ходити.

Відомо, що у 2021 році Миколаївська міськрада оголосила переможця конкурсу на відбір суб'єктів господарювання для провадження підприємницької діяльності на території дитячого містечка «Казка». Ним став Олександр Скрипін, який, за даними Мін'юсту, є співвласником ТОВ «Атракціон-Інвест».

У лютому 2022 року Господарський суд Миколаївської області задовольнив позов прокуратури про визнання недійсним договору між міськрадою та підприємцем Олександром Скрипіним щодо користування дитячим містечком «Казка». Однак Олександр Скрипін досі є переможцем конкурсу.

Нагадаємо, що нещодавно миколаївці помітили у дитячому містечку «Казка» зграю собак, яка «кидалася на перехожих з колясками». У коментарі «МикВісті» директорка містечка «Казка» Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.