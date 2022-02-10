Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора между горсоветом и предпринимателем Александром Скрыпиным по пользованию детским городком «Сказка».
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры
Как сообщалось, прокуратура сочла договор о ведении предпринимательской деятельности на территории городка скрытой арендой, в связи с чем обратилась в суд.
Отмечается, что, обрабатывая информацию, опубликованную в СМИ, прокурор установил, что предпринимателю фактически передали в пользование целостный имущественный комплекс городка балансовой стоимостью почти 18 миллионов гривен.
По мнению прокуратуры, коммунальной собственностью распорядились «вопреки требованиям действующего законодательства, без применения предусмотренных законом процедур». При этом там считают, что размер платы за использование «Сказки» существенно занижен (51 тысяча гривен в месяц, — прим.), в связи с чем бюджет города ежегодно бы терял почти 3 миллиона гривен.
«Таким образом, суд подтвердил необходимость четкого и неукоснительного соблюдения законности при передаче коммунального имущества в пользование и защитил право горожан на бесплатный отдых», — добавили в прокуратуре.
Напомним, что Юрий Любаров, который недавно уволился с должности начальника управления культуры, считает удавшимся проектом передачу детского городка «Сказка» в аренду инвестору. Он убежден, что городок продолжит развиваться и станет только лучше.
Ранее управление культуры просило из горбюджета 5 миллионов гривен на работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, а также ремонт двух входов в детский городок.
Напомним, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.
Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказывал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.
Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.
После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.
При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.
Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.
Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.
Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.
Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора между горсоветом и предпринимателем Александром Скрыпиным по пользованию детским городком «Сказка».
Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры
Как сообщалось, прокуратура сочла договор о ведении предпринимательской деятельности на территории городка скрытой арендой, в связи с чем обратилась в суд.
Отмечается, что, обрабатывая информацию, опубликованную в СМИ, прокурор установил, что предпринимателю фактически передали в пользование целостный имущественный комплекс городка балансовой стоимостью почти 18 миллионов гривен.
По мнению прокуратуры, коммунальной собственностью распорядились «вопреки требованиям действующего законодательства, без применения предусмотренных законом процедур». При этом там считают, что размер платы за использование «Сказки» существенно занижен (51 тысяча гривен в месяц, — прим.), в связи с чем бюджет города ежегодно бы терял почти 3 миллиона гривен.
«Таким образом, суд подтвердил необходимость четкого и неукоснительного соблюдения законности при передаче коммунального имущества в пользование и защитил право горожан на бесплатный отдых», — добавили в прокуратуре.
Напомним, что Юрий Любаров, который недавно уволился с должности начальника управления культуры, считает удавшимся проектом передачу детского городка «Сказка» в аренду инвестору. Он убежден, что городок продолжит развиваться и станет только лучше.
Ранее управление культуры просило из горбюджета 5 миллионов гривен на работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, а также ремонт двух входов в детский городок.
Напомним, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.
Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказывал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.
Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.
После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.
При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.
Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.
Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.
Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.