Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора между горсоветом и предпринимателем Александром Скрыпиным по пользованию детским городком «Сказка».

Об этом сообщила пресс-служба Николаевской областной прокуратуры

Как сообщалось, прокуратура сочла договор о ведении предпринимательской деятельности на территории городка скрытой арендой, в связи с чем обратилась в суд.

Отмечается, что, обрабатывая информацию, опубликованную в СМИ, прокурор установил, что предпринимателю фактически передали в пользование целостный имущественный комплекс городка балансовой стоимостью почти 18 миллионов гривен.

По мнению прокуратуры, коммунальной собственностью распорядились «вопреки требованиям действующего законодательства, без применения предусмотренных законом процедур». При этом там считают, что размер платы за использование «Сказки» существенно занижен (51 тысяча гривен в месяц, — прим.), в связи с чем бюджет города ежегодно бы терял почти 3 миллиона гривен.

«Таким образом, суд подтвердил необходимость четкого и неукоснительного соблюдения законности при передаче коммунального имущества в пользование и защитил право горожан на бесплатный отдых», — добавили в прокуратуре.

Напомним, что Юрий Любаров, который недавно уволился с должности начальника управления культуры, считает удавшимся проектом передачу детского городка «Сказка» в аренду инвестору. Он убежден, что городок продолжит развиваться и станет только лучше.