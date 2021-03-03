Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Об этом он сказал в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»)

— Время покажет, как это будет в реалиях. Но я надеюсь, что предприниматель, который зашел с предложениями, действительно серьезный человек. Он сделал это предложение, и он знает, что говорит. Я надеюсь и верю, что так будет. Он пообещал завезти в детский городок новые современные аттракционы, — сказал Юрий Любаров.

По его словам, это будет новый веревочный парк, новый паровозик, который будет ездить между деревьями и кустами, батутная комната, большая карусель в центре и другое. Также, согласно договору, точки с едой должны быть оформлены в виде арт-объектов, а продажа алкоголя, шашлыка и т.п. — запрещена.

При этом, он отметил, что ценовое предложение победителя конкурса больше, чем сумма, которую в прошлом году заработала «Сказка» от всех предпринимателей. Также он взял на себя охрану городка, а это больше миллиона гривен экономии средств горбюджета. Юрий Любаров рассказал, что Александр Скрыпин изначально просил сдать городок в аренду на 10 лет, обосновав это запланированными большими вложениями. Городские власти предлагали 3 года, в итоге стороны сошлись на пяти.

— Задание такое. В мае, в день рождения «Сказки» уже открыть первую очередь. Чтобы мы видели, что там что-то меняется, а потом до конца года он должен завезти уже все аттракционы, — сказал начальник управления культуры.

Также Юрий Любаров пообещал, что вход останется бесплатным, а объекты, которые в городке есть, тоже останутся бесплатными.

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.