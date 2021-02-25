Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Об этом она сказала в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— Хочется понять, что же те органы и структуры, которые что-то (конкурс, — прим.) провели, хотели получить в результате всей вот этой грандиозной Санта Барбары, — сказала Елена Киселева.

Она назвала благородными цели сэкономить горбюджет и дать николаевцам качественные услуги в «Сказке», однако отметила, что депутатам даже не сообщили о подобной инициативе. По ее словам, депутатский корпус в очередной раз узнал информацию из СМИ.

— Нам положили (документы, — прим.), что коммунального предприятия не будет, и оно реорганизуется? О том, что его штатная численность сокращается? Расходов у бюджета уже не будет? Нам дали эту модель? Нет. Нам только дали историю о том, что будут новые красивые аттракционы. Я рада. Но только я не могу понять, что мы отдали в аренду. Целый имущественный комплекс? Теперь у городского бюджета нет затрат на реконструкцию, благоустройство, охрану? Пока этого ответа нет. И почему опять, в очередной раз, для того, чтобы получить ответы на правильные вопросы, мы всегда получаем информацию из СМИ? И почему мы получаем информацию в таком состоянии напряжения, что хочется опять или идти воевать, или кого-то спасать, — сказала депутат.

Елена Киселева добавила, что не получила четкий ответ, как конкурс проводился, какая его цель и что именно отдали в аренду — имущественный комплекс городка или землю. Если речь идет о земле, то такие решения, подчеркнула депутат, должны приниматься сессией городского совета.

— Просто сказать мне о том, что будут красивые аттракционы — это хорошо, но этого мало. Потому что если просто будут красивые аттракционы, за которые будут в кассу предприятия оплачивать n-ю какую-то сумму из доходов предпринимателя, то я приведу модель, как у нас в аренду сдают помещения в больницах, которые являются коммунальной собственностью. И там стоят частные МРТ, за которые в коронавирус тысячу гривен стоило одно КТ и в сутки они их достаточно делали. И почему город не мог купить такой аппарат и осуществлять такую деятельность. Потому что доходы частного предпринимателя доходили 50 тысяч гривен в сутки, — добавила она.

Как сообщалось,в Николаеве объявили конкурсный отбор для занятия предпринимательской деятельностью на территории Детского городка «Сказка».

В свою очередь, заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.