Из городского бюджета Николаева планируют выделить 5 миллионов гривен на реконструкцию детского городка «Сказка».

Об этом сообщил начальник управления культуры городского совета Юрий Любаров в ходе брифинга в пятницу, 8 ноября, передает корреспондент НикВести.

По его словам, данные средства планируют направить на работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, а также ремонт двух входов в детский городок.

— «Сказка» ремонтируется частями. Сейчас ремонтируется та часть, которая вдоль улицы Чкалова и она будет открыта в конце ноября – начале декабря. Там проложены новые дорожки, плитка, строятся аттракционы и будут привезены бесплатные открытые детские площадки. Водосеть проложена частично, электросеть проложена частично. Все капитальные ремонты будут в следующем году. Мы надеемся, что будут выделены средства, поскольку это городская собственность, и город должен проложить электросеть и водосеть, а также сделать капитальный ремонт двух входов – со стороны областного дворца культуры и со стороны улицы Лягина. Пока по подсчетам это до 5 миллионов гривен, – сказал Юрий Любаров.

Ранее сообщалось, что обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.

Напомним, что 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая для проведения аварийных работ и работ по благоустройству территории. Работы по благоустройству детского городка и установки так аттракционов должны были завершиться до конца июля 2021 года, однако после открытие перенесли на конец августа.

В июне текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.

Кроме этого, Николаевская окружная прокуратура направила исковое заявление о признании недействительными решение конкурсной комиссии и договор на «аренду» территории детского городка «Сказка».