Детский городок «Сказка» в Николаеве откроется для посетителей после проверки всех установленных аттракционов.

Об этом сказал мэр Николаева Александр Сенкевич во время прямого эфира в соцсетях во вторник, 22 июня, пишут НикВести.

— Она откроется после того, как будет проведена проверка аттракционов, они получат паспорта, и после этого его (детский городок, — прим.) откроют. На сегодняшний день эта работа еще ведется, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая. Позже появилась информация, что детский городок «Сказка» может не заработать к 1 июня, так как процесс затягивается из-за введения в эксплуатацию новых электрических сетей для работы аттракционов.

25 мая глава фракции «Европейская Солидарность» в Николаевском горсовете Елена Киселева рассказала, что договор на право ведения предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» содержит многочисленные «фантасмагории», например, речь идет о пользовании торговой маркой «Сказка», но такая торговая марка нигде не зарегистрирована.