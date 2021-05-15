Существует вероятность, что детский городок «Сказка» не заработает к 1 июню. Процесс затягивается из-за введения в эксплуатацию новых электрических сетей, необходимых для работы аттракционов.

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ» рассказал городской голова Николаева Александр Сенкевич.

— Сегодня самая большая проблема — это подключение электричества. Дело в том, что сегодня «Николаевоблэнерго» работает исключительно по предоплате. Новый арендатор внес эту предоплату, но выдачу техусловий и подключение новых мощностей занимает какое-то время. Мы боимся, что к 1 июню, как мы просили победителя конкурса запустить городок «Сказка», можем не успеть. Это может быть неделя. В основном, это связанно с электричеством, — пояснил Александр Сенкевич.

Он также рассказал, что сейчас на территории городка продолжается плановая работа: устанавливаются новые аттракционы, меняется покрытие.

Александр Сенкевич также считает, что депутаты перестали критиковать изменения в «Сказке», поскольку убедились в их необходимости.

— Мое мнение: мы все боимся изменений. Когда что-то происходит, какие-то изменения, то сразу у людей возникает мысль о том, что будет хуже, чем было. Это, во-первых. Во-вторых, слухи, что все сделают платно. Все эти слухи не имеют под собой никакой почвы, но, при этом, очень быстро распространяются. Сегодня задача — создать комфортные условия для детей, сделать эти условия безопасными и доступными. Что касается бесплатных аттракционов, то они останутся бесплатными, — сказал Александр Сенкевич.

Напомним, детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая.

Ранее депутаты горсовета недоумевали, почему «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.