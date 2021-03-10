Депутаты горсовета недоумевают, почему детский городок «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Об этом шла речь во время заседания комиссии по вопросам гласности и законности в среду, 10 марта, передает корреспондент НикВести.

Начальник городского управления культуры Юрий Любаров отметил, что предприниматели, устанавливающие в городке аттракционы, находятся там уже около 30 лет. Будет ли там частный бизнес или нет, по словам чиновника, — городу все равно придется содержать городок.

— Предприниматели там были всегда. Еще в начале 90-х годов зашли туда частные предприниматели и, как они были вчера, так платные услуги должны быть предоставлены и после того. Город так же будет содержать «Сказку», если представить, что оттуда убрать все платные услуги, — отметил он.

По словам Юрия Любарова из бюджета Николаева ежегодно тратят около 5 миллионов на «Сказку». Из них больше миллиона — охрана, еще 600-700 тысяч — уход за зелеными насаждениями.

— С середины этого года мы начинаем экономить, в первую очередь, на охране. Миллион. Это то, что предприниматель берет на себя, дополнительные его обязательства. Основные обязательство — то, что он будет за право ведения (предпринимательской деятельности, — прим.) платить даже в два раза больше чем платили все предприниматели в прошлом году. Они заплатили, если я не ошибаюсь, 340 тысяч. Он предложил 51 тысячу в меся, умножаем на 12 — 612 тысяч. Почти в два раза только живых денег, которые он будет платить кассе за право ведения деятельности, — сказал чиновник.

Депутат Артем Ильюк поинтересовался, сколько денег будет вкладывать в «Сказку» город, после того как туда зайдет новый предприниматель. Юрий Любаров ответил, что подсчеты еще ведутся. Он добавил, что 612 тысяч, о которых он сказал, администрация городка будет тратить на озеленение территории, на что денег, по его словам, всегда не хватало.

— Эти деньги ничем не отличаются от тех, что дает город. Это будет городу, во-первых, облегчение. Во-вторых, «Сказка» сможет развиваться за дополнительные средства, — сказал Юрий Любаров. — 51 тысяча в месяц и все? За 50 тысяч гривен сдаем «Сказку»? — спросил Артем Ильюк. — Мы не сдаем, — сказал начальник управления культуры. — Нет, мы сдаем, — отметила глава комиссии Елена Киселева.

Однако члены комиссии все равно возмутились тем, почему предприниматель будет платить всего 51 тысячу гривен в месяц.

— Когда вы сдаете квартиру, вы хотите, чтобы в вашем семейном бюджете был, как минимум, ноль. А у нас выходит так, что мы вкладываем 5 миллионов гривен и сдаем предпринимателю за 51 тысячу, — сказал Артем Ильюк.

Юрий Любаров добавил, что городу в любом случае надо будет тратить на «Сказку» деньги.

— Мы не построили пустое место и завели туда предпринимателя. Мы содержим парк, который бы содержали и без него. И эти 5 миллионов вкладывали бы туда каждый год, если бы никто и не пришел. Он был бы никому не нужен. Никто не пришел бы туда, если бы там не было туалета, аттракционов, мороженного. Зачем туда идти? В просто тихий парк? Что-то нет очередей в парке Победы, — сказал он.

Общественница, депутат горсовета предыдущего созыва Татьяна Суслова, присутствовавшая на заседании, напомнила Юрию Любарову, что раньше шла речь о том, чтобы увеличить количество бесплатных аттракционов.

— Как вчера, так и завтра люди смогут пользоваться бесплатными аттракционами, — отметил Юрий Любаров. — Сколько аттракционов вы покупаете в этом году, чтобы дети пользовались бесплатно? — спросила Татьяна Суслова. — Ровно столько же, сколько и книг в библиотечные фонды — ноль. Сколько и музыкальных инструментов — ноль, — ответил чиновник.

Елена Киселева назвала такое положение культурной дискриминацией.

— Извините, «Сказка» э то единственное место, где можно погулять с ребенком. И когда у мамы, папы, бабушки недостаточно с собой денег, нет 200 гривен, которые они не могут потратить на аттракционы, то тогда они туда не идут. Тогда они гуляют по проспекту Центральному, дышат газом, — добавила Елена Киселева.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»).

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.