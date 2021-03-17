Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского городского совета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель, выигравший конкурс на занятие бизнесом в «Сказке», сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.

Об этом он сказал в программе «Добрый вечер» на НИС-ТВ.

— В целом оцениваю ситуацию положительно. Я очень рад, что новый первый зам (Виталий Луков, — прим.) взялся это курировать. Потому что решение было о конкурсе давно. И он настоял, что надо с чего-то начинать. Потому что там аттракционы я помню всегда. То есть никто никого не заводит, не уводит, «Сказку» не отдают. Наверное, часть этих вопросов подогревается в политических целях. Но я какой-то гигантской проблемы не вижу. Был проведен конкурс. Объективно. Мы знаем, что объективно арендаторы в прошлом году заплатили 300 тысяч гривен. Они стояли — они заплатили. Сейчас заходит предприниматель платит в год 600 тысяч гривен. Плюс он берет на себя охрану — еще около 900 тысяч — миллиона. Я к этому позитивно отношусь, — сказал Андрей Ермолаев.

Он добавил, что если мэрия увидит, что «Сказке» новая форма отношений с предпринимателем пошла на пользу, то этот опыт перенесут на другие коммунальные объекты. Если же изменений не будет — это станет основанием для расторжения договора.

Ранее сообщалось, что депутаты горсовета недоумевают, почему детский городок «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Напомним, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин (ФОП «Скрыпин А. А.»).

Отметим, что согласно данным Минюста, Александр Скрыпин является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток.

Также известно, что в декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Заместитель городского головы Виталий Луков назвал конкурс эффективным управлением коммунальным имуществом.

Мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.