Детский городок «Сказка» в Николаеве с 1 мая закрыт для посетителей.

Такое объявление опубликовали на Facebook-странице «Сказки».

В сообщении уточняется, что проводятся аварийные работы и работы по благоустройству. Причем ограничили вход с 1 мая и до «окончания всех видов работ».

0512 опубликовали фото с места работ.

Отметим, что ранее на территории детского городка «Сказка» в Николаеве приступили к подготовительным работам для установки аттракционов, в частности, две зеленые зоны залили бетоном и кронировали деревья.

Директор «Аттракцион-Инвест», которая выиграла конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка, Александр Скрипин сообщил, что на выполнения данных работ у фирмы есть разрешение.

Стоит отметить, что победившая в конкурсе на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка» фирма «Аттракцион-Инвест» уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной, а также устанавливает там аттракционы и каток. В декабре 2017 года мэрия Николаева без конкурса отдала данной фирме место под каток и заплатила за него 1,5 миллиона гривен за электричество.

Напомним, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что эффективный управленец, который возьмет детский городок «Сказка» в аренду, сможет улучшить качество развлекательных услуг и аттракционов.

Заместитель городского головы Виталий Луков считает конкурс на ведение предпринимательской деятельности на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

Депутаты горсовета недоумевают, почему «Сказка», на который Николаев тратит ежегодно по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

При этом начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев считает, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок, в противном случае договор с ним разорвут.

В свою очередь, глава фракции «Европейская солидарность» в Николаевском городском совете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе по аренде «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.