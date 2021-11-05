Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.

Об этом заместитель городского головы рассказал в эфире программы «Диалог» на телеканале МАРТ.

Как известно, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

По словам Виталия Лукова, на сегодняшний день ведутся работы на той территории детского городка, где будет расположены бесплатные атракционы.

— Тормозит (открытие «Сказки», – прим.) то, что город практически ничего не вкладывает в «Сказку», вкладывает только предприниматель, который сейчас осуществляет хозяйственную деятельность на территории детского городка. Все, кто посетил «Сказку», увидели, как она изменилась. Есть уместные замечания николаевцев, что желательно было бы иметь зоны бесплатного отдыха и зоны для маленьких детей – это как раз эта ⅓, в которой будут размещены именно такие зоны. Однако эта часть имеет отдельный вход по водоснабжению и электрическое оборудование – там надо все поменять. Все эти технологические задержки отложили стопроцентную готовность «Сказки». Смотря на тот процесс, который идет, я думаю, что все будет хорошо, – сказал Виталий Луков.

Он также добавил, что на сегодняшний день рассматривается вопрос реконструкции крепости на территории «Сказки», проект по которой предусматривает выполнение работ на 6 миллионов гривен.

— Сейчас есть вопрос к так называемой крепости, которая там есть. По ней ведется разный диалог. Насколько я знаю, где-то есть проект по её реставрации на 6 миллионов гривен. Можете себе представить, за 6 миллионов гривен можно новую построить, наверное. Мы сейчас оставили в покое крепость – по ней окончатеьное решение ещё не принято. Я знаю, что в «Сказку» уже приезжают из других городов для того, чтобы там отдохнуть. Там есть выбор – аттракционы за деньги, без денег. Будут ещё зоны отдельно для детей. Поэтому мы двигаемся в правильном направлении и бюджетные средства там используются минимальные, основное – средства предпринимателя, – добавил Виталий Луков.

Напомним, что 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.

Детский городок «Сказка» закрыли для посетителей с 1 мая для проведения аварийных работ и работ по благоустройству территории. Работы по благоустройству детского городка и установки так аттракционов должны были завершиться до конца июля 2021 года, однако после открытие перенесли на конец августа.

В июне текущего года мэр Николаева Александр Сенкевич сказал, что детский городок «Сказка» откроется для посетителей только после проверки всех установленных аттракционов.

Кроме этого, Николаевская окружная прокуратура направила исковое заявление о признании недействительными решение конкурсной комиссии и договор на «аренду» территории детского городка «Сказка».