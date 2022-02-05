Начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров считает удавшимся проектом — передачу детского городка «Сказка» в аренду инвестору. Он убежден, что городок продолжит развиваться и станет только лучше.

Об этом Юрий Любаров заявил в эфире программы «Добрый вечер» на канале «НИС-ТВ».

— Считаю, что со «Сказкой» — получилось. Это еще все впереди — процесс. Это еще далеко не закончено, но процесс правильный и, я считаю, бесповоротный. Она будет развиваться, она будет озеленяться, — сказал Юрий Любаров.

По мнению начальника управления культуры, ключевым моментом является то, что арендатор городка вкладывает в развитие парка свои средства.

— Долго мы шли к этому моменту. И получилось, и делается! И самое же главное — человек, который все это делает, он вкладывает свои деньги. Ему не нужно говорить: «Сделай вот это и вот это». Он сам видит, он сам это все делает. Я надеюсь к маю месяцу, к 40-летию детского городка «Сказка», еще будет что-то сделано, — добавил Юрий Любаров.

Он отметил, что во время работы на должности директора «Сказки» его не устраивало то, как были обустроены платные детские аттракционы. Сейчас, по его мнению, эта ситуация меняется.

— Семь лет назад, когда я работал в «Сказке», я не мог понять, что происходит, потому что такое количество пляжных батутиков, машинок и т.д. Это было совсем несовременно, — сказал Юрий Любаров.

Ранее управление культуры просило из горбюджета 5 миллионов гривен на работы по прокладке электрических и водопроводных сетей, а также ремонт двух входов в детский городок.

Напомним, обновленный детский городок «Сказка» открыли для посетителей в августе 2021 года, однако на сегодняшний день там доступны только ⅔ территории, а полностью объект откроют в мае следующего года.

Первый вице-мэр Николаева Виталий Луков рассказывал, что полноценное открытие детского городка «Сказка» затянулось, поскольку арендатор выполняет работы по реконструкции объекта собственными силами, без помощи городской власти.

Как сообщалось, 1 марта Николаевский городской совет объявил победителя конкурса на отбор субъектов хозяйствования для осуществления предпринимательской деятельности на территории детского городка «Сказка». Им стал Александр Скрыпин, который, согласно данным Минюста, является совладельцем ООО «Аттракцион-Инвест». Именно это предприятие уже несколько лет подряд занимается организацией новогодней ярмарки на Соборной площади, а также устанавливает там аттракционы и каток.

После этого заместитель Николаевского городского головы Виталий Луков назвал конкурс на занятие предпринимательской деятельностью на территории детского городка эффективным управлением коммунальным имуществом.

При этом, депутаты горсовета недоумевали, почему детский городок «Сказка», на который из бюджета Николаева ежегодно тратят по 5 миллионов, отдали предпринимателю для занятия бизнесом всего за 51 тысячу гривен в месяц.

Глава фракции «Европейская солидарность» в горсовете Елена Киселева возмутилась, почему чиновники не сообщили депутатам о конкурсе «по аренде» «Сказки» и подробно не объяснили, что именно и как планируют сдать в аренду.

Начальник управления культуры Николаевского городского совета Юрий Любаров пообещал, что вход в «Сказку» останется бесплатным, а сам городок новый арендатор сможет преобразить в лучшую сторону.

Кроме этого директор Департамента внутреннего финансового контроля, депутат Николаевского горсовета Андрей Ермолаев выразил мнение, что новый предприниматель сможет улучшить детский городок и добавил, что в противном случае договор с ним разорвут.