Бизнесмен Александр Скрыпин, с которым мэрия Николаева заключила договор на ведение предпринимательской деятельности в детском городке «Сказка», рассказал, что до сих пор является победителем конкурса.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Как сообщалось, Хозяйственный суд Николаевской области удовлетворил иск прокуратуры о признании недействительным договора между горсоветом и предпринимателем Александром Скрыпиным по пользованию детским городком «Сказка».

Александр Скрыпин подтвердил, что суд признал договор недействительным. При этом, как сообщил он, суд отказал прокуратуре в удовлетворении части иска, требующей признать решение конкурсной комиссии о том, что его признали победителем отбора.

Он добавил, что решение суда еще не вступило в силу и у него есть 30 дней, чтобы подать апелляцию.

Александр Скрыпин отметил, что поскольку результаты конкурса не отменены, он имеет право на заключение договора с учетом замечаний, описанных в решении суда

Также, по его словам, последствием признания действующего договора недействительным означает, что он может получить обратно все осуществленные платежи, демонтировать отделимые элементы, установленные им в «Сказке», а по все остальным убыткам требовать компенсацию.

Предприниматель добавил, что пока еще не решил, будет ли подавать апелляцию или просто заключит новый договор.

«А может просто вернуть... Вернуть три лампочки на весь парк... Вернуть всё назад, пусть с городка опять сделают площадку рыночных ларьков, шалашей, китайских машинок и устаревших аттракционов как морально, так и технически??? Предварительно могу сказать только то, что по словам моих адвокатов есть все основания для обжалования этого решения и есть перспективы того, что апелляция полностью откажет в удовлетворении иска Прокуратуры. В ходе рассмотрения этого судебного дела судом было допущено ряд процессуальных нарушений, наличие которых дают все основания его обжаловать и рассчитывать на то, что в апелляции в удовлетворении иска Прокуратуры будет отказано в полном объёме и действующий договор останется в силе. А пока мы с командой строим дальше: заканчиваем работы по благоустройству, закупили на весну растения, которые высадим на новые зелёные зоны. Предложим на голосование ряд проектов по детским бесплатным площадкам в трёх разных локациях, где планируем их установку и многое другое. Работы много... И мы её делаем!», — написал он.

Напомним, что Юрий Любаров, который недавно уволился с должности начальника управления культуры, считает удавшимся проектом передачу детского городка «Сказка» в аренду инвестору. Он убежден, что городок продолжит развиваться и станет только лучше.