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Шматки бетону можуть впасти на голову: миколаївці просять відремонтувати колони на вході у містечко «Казка»

Стан колон на вході у Стан колон на вході у "Казку". Фото надіслане читачем "МикВісті"

Конструкція на вході до дитячого містечка «Казка» в аварійному стані. Бетонні колони потріскались і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Про це написав в редакцію читач «МикВісті».

Миколаївець Олексій Чекменєв зазначив, що міська влада та керівництво «Казки» мають звернути увагу на стан одного з входів на територію містечка з боку вулиці Соборної.

На фотографіях видно занедбаний стан арок. На конструкціях помітні тріщини та відшаруванням фарби та бетону.

«Щодня сюди ходять десятки людей з дітьми, водять діток з дитсадку. При мені пройшло дві групи через цей вхід. І щоразу цей весь розтрісканий обвислий бетон може впасти людям на голови», — нарікає чоловік.

Аварійний стан конструкцій на вході у дитяче місечко. Фото надіслане читачем Аварійний стан конструкцій на вході у дитяче місечко. Фото надіслане читачем "МикВісті"
Конструкція з колон потребує ремонту. Фото надіслане читачем Конструкція з колон потребує ремонту. Фото надіслане читачем "МикВісті"
З колон відпали шматки бетону. Фото надіслане читачем З колон відпали шматки бетону. Фото надіслане читачем "МикВісті"

Нагадаємо, що нещодавно миколаївці помітили у дитячому містечку «Казка» зграю собак, яка «кидалася на перехожих з колясками». У коментарі «МикВісті» директорка містечка «Казка» Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

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