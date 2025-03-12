У Миколаєві знесли аварійну арку у «Казці», замість неї буде «легкий» металевий паркан

У «Казці» демонтували аварійну арку. Фото: «МикВісті»

У Миколаєві демонтували аварійну арку при вході до дитячого містечка «Казка». Раніше на її стан скаржилися місцеві мешканці, побоюючись, що конструкція може обвалитися.

Як повідомив у коментарі «МикВісті» тимчасово виконуючий обов'язки директора містечка Ігор Пронін, демонтаж відбувся 11 березня.

За словами керівника, роботи з встановлення нової конструкції займуть приблизно місяць. Їх виконуватимуть власними силами працівники містечка.

— Думаю, що до кінця місяця вкладемося. В нас не так багато професіоналів працює. Ми всі робимо під керівництвом управління культури, так що вони знають, що про проблеми, — зазначив Ігор Пронін.

У «Казці» демонтували аварійну арку. Фото: «МикВісті» У «Казці» демонтували аварійну арку. Фото: «МикВісті» У «Казці» демонтували аварійну арку. Фото: «МикВісті»

В управлінні культури в свою чергу зазначили, що фахівці повернуть на місце металеву частину арки без бетонних блоків.

— Це спільна робота. Є такий метод господарчого способу: свої люди, свої інструменти. Може і підприємець допомагає, і «Казка» цим сама займається. Ми нічого не виділяємо. Мене і всіх цікавить виконання роботи, щоб це було гарно та якісно. Очікуємо, що замість аварійного входу буде легкий забор, як продовження, з тих самих елементів. І буде красивий вхід, — сказав Юрій Любаров.

Cтан конструкцій на вході у дитяче містечко до демонтажу. Архівне фото: «МикВісті»

Нагадаємо, що нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Тодішня директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.

Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.

Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку.

6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.

Лише 7 лютого працівники містечка перекрили вхід стрічкою.