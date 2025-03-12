У Миколаєві знесли аварійну арку у «Казці», замість неї буде «легкий» металевий паркан
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- Аліса Мелік-Адамян
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14:45, 12 березня, 2025
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У Миколаєві демонтували аварійну арку при вході до дитячого містечка «Казка». Раніше на її стан скаржилися місцеві мешканці, побоюючись, що конструкція може обвалитися.
Як повідомив у коментарі «МикВісті» тимчасово виконуючий обов'язки директора містечка Ігор Пронін, демонтаж відбувся 11 березня.
За словами керівника, роботи з встановлення нової конструкції займуть приблизно місяць. Їх виконуватимуть власними силами працівники містечка.
— Думаю, що до кінця місяця вкладемося. В нас не так багато професіоналів працює. Ми всі робимо під керівництвом управління культури, так що вони знають, що про проблеми, — зазначив Ігор Пронін.
В управлінні культури в свою чергу зазначили, що фахівці повернуть на місце металеву частину арки без бетонних блоків.
— Це спільна робота. Є такий метод господарчого способу: свої люди, свої інструменти. Може і підприємець допомагає, і «Казка» цим сама займається. Ми нічого не виділяємо. Мене і всіх цікавить виконання роботи, щоб це було гарно та якісно. Очікуємо, що замість аварійного входу буде легкий забор, як продовження, з тих самих елементів. І буде красивий вхід, — сказав Юрій Любаров.
Нагадаємо, що нещодавно миколаївці поскаржились, що у дитячому містечку «Казка» зграя собак «кидалася на перехожих з колясками». Тодішня директорка Наталія Демчишина назвала цю ситуацію винятковою та повідомила, що на території дитячого простору немає охорони від бюджетної установи.
Після цієї ситуації містяни поскаржились на вхід у містечка з боку вулиці Соборної, який знаходиться в аварійному стані. Там потріскались колони і подекуди від них відпадають цілі шматки бетону.
Вхід не огородили і за три дні після публікації новини. Станом на 4 лютого миколаївці продовжили ним користуватись, попри потенційну небезпеку.
6 лютого також стало відомо, що директорка дитячого містечка «Казка» Наталя Демчишина звільнилась з займаної посади.
Лише 7 лютого працівники містечка перекрили вхід стрічкою.
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