Миколаївська ОВА планує витратити майже ₴615 млн на реконструкцію обласної дитячої лікарні

На реконструкцію КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня» планують витратити 614, 8 мільйонів гривень. Замовником робіт виступає Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

Зазначимо, що про реконструкцію закладу голова Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив на початку 2025 року. Проєкт реконструкції розділений на 4 черги, до яких включені будівництво хірургічного, діагностичного, інфекційного, адміністративного та амбулаторного корпусів, харчоблоку, готелю та центрального стерилізаційного відділу.

Реалізація проєкту, як казав Віталій Кім, орієнтовно складатиме 1,55 мільярдів гривень.

Скриншот з підсумкової презентації Миколаївської ОВА

Тендером, який оприлюднено 26 березня, запланована модернізація хірургічного корпусу К-3 в рамках четвертої черги будівництва, як зазначається у документах.

У корпусі передбачено провести демонтажні та земляні роботи. Підрядник має у подальшому провести загальнобудівельні роботи, встановити вікна, двері, провести внутрішнє оздоблення. Зокрема утеплення та опорядження фасаду і покрівлі.

Надалі мають встановити хірургічне обладнання, провести монтажні роботи та облаштувати підвальне приміщення.

У вартість робіт також входить проведення комунікацій, водовідведення, кондиціонування, вентиляція, блискавкозахист, встановлення охоронної сигналізації, автоматичної системи пожежогасіння.

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Також будуть проведені роботи з благоустрою та облаштовані тротуари, пішохідні доріжки, проїжджа частина. Після закінчення робіт з реконструкції підрядник має очистити територію від будівельного сміття. Строк виконання робіт до 31 грудня 2026 року.

Обласна дитяча лікарня у Миколаєві

У липні 2023 року під час візиту до Миколаєва Президент України Володимир Зеленський, зокрема, відвідав обласну дитячу лікарню. Тоді він розкритикував стан палат у медичному закладі. Перебуваючи в одній з палат, Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер. Після критики президента Володимира Зеленського відносно стану палат в Миколаївській обласній дитячій лікарні заклад почав ремонт в хірургічному відділенні та встановив кондиціонери у восьми палатах.

За декілька місяців після цього за місцем роботи та проживання головного лікаря Миколаївської обласної дитячої клінічної лікарні Олександра Пліткіна та його заступниці Ірини Ткаченко відбулись обшуки у межах кримінального провадження за привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Досудове розслідування триває ще за однією статтею: підроблення офіційних документів, які спричинили тяжкі наслідки.

Через чотири дні після обшуків заступник очільника Миколаївської обласної військової адміністрації з питань медицини Юрій Гранатуров повідомив, що йому невідомо про цю ситуацію. А сам Олександр Пліткін сказав, що на нього «вилили бруд», а поліція «розказує щось ефемерне».

Водночас постійна депутатська комісія Миколаївської обласної ради з питань соціальної політики та охорони здоров’я відмовилася розглядати та знала з порядку денного проєкт рішення щодо призначення Олександра Пліткіна на посаді директора КНП «Миколаївська обласна дитяча клінічна лікарня».

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

У березні 2025 року адвокатка Інна Мірошниченко показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини), який був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Вона власне показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.