Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено будинок і адміністративну будівлю
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- Марія Хаміцевич
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7:39, 03 квітня, 2025
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Учора, 2 квітня, російські війська атакували Миколаївську область FPV-дронами.
Про це повідомли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 07:00 росіяни вдарили по Галицинівській громаді. У селі Галицинове був пошкоджений будинок.
О 10:10 вони атакували Очаківську громаду. В Очакові було пошкоджено адміністративну будівлю.
Також протягом дня ворог двічі атакував Куцурубську громаду дронами FPV. Постраждалих серед населення немає.
Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Миколаївщину майже щодня. 1 квітня, вони двічі атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську і Куцурубську громади.
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