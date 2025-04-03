Росія атакувала дронами три громади Миколаївщини: пошкоджено будинок і адміністративну будівлю

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 2 квітня, російські війська атакували Миколаївську область FPV-дронами.

Про це повідомли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 07:00 росіяни вдарили по Галицинівській громаді. У селі Галицинове був пошкоджений будинок.

О 10:10 вони атакували Очаківську громаду. В Очакові було пошкоджено адміністративну будівлю.

Також протягом дня ворог двічі атакував Куцурубську громаду дронами FPV. Постраждалих серед населення немає.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Миколаївщину майже щодня. 1 квітня, вони двічі атакували FPV-дронами та артилерією Очаківську і Куцурубську громади.