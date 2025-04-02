Росіяни з артилерії та дронів атакували дві громади на Миколаївщині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
7:51, 02 квітня, 2025
-
Учора, 1 квітня, російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.
Про це повідомли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Того ж дня росіяни тричі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду та о 16:00 атакували її дроном FPV. Зафіксованих пошкоджень і постраждалих немає.
Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Миколаївщини майже щодня. Наприклад 30 березня російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду.
Останні новини про: Війна в Україні