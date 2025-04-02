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Росіяни з артилерії та дронів атакували дві громади на Миколаївщині

Наслідки минулого обстрілу РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»Наслідки минулого обстрілу РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 1 квітня, російські війська двічі атакували FPV-дронами акваторію Очаківської громади та двічі — Очаків.

Про це повідомли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Того ж дня росіяни тричі обстріляли з артилерії Куцурубську громаду та о 16:00 атакували її дроном FPV. Зафіксованих пошкоджень і постраждалих немає.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Миколаївщини майже щодня. Наприклад 30 березня російські війська також обстрілювали Куцурубську громаду. 

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