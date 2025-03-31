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Росіяни з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 30 березня, близько 11:30 російські війська обстрілювали з артилерії Куцурубську громаду в Миколаївському районі.

Про це повідомли в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждалих немає. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Нагадаємо, що росіяни обстрілюють Миколаївщини майже щодня. Наприклад 28 березня вони вдарили по Вознесенську безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропідприємства. Також російські війська били по Очакову, внаслідок чого так була пошкоджена лінія електропередач.

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