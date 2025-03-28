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Росіяни атакували Вознесенськ безпілотниками

Оновлено: додана інформація від ДСНС. Замінено заголовок та перший абзац тексту
Пожежа на складах агропідприємства внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа на складах агропідприємства внаслідок російського обстрілу, фото: ДСНС Миколаївщини

Уночі 28 березня російська армія атакувала Вознесенськ безпілотниками. Через обстріл загорілися склади агропромислового об’єкта.

Вогнеборці загасили пожежу площею 150 квадратних метрів, зазначили у ДСНС Миколаївщини.

Крім цього, 27 березня о 10:10 російська армія атакувала Очаківську громаду Миколаївщини дроном FPV. Унаслідок удару по Очакову була пошкоджена лінія електропередач, повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Зазначається, що подачу електроенергії вже відновили. Того ж дня о 13:17 з артилерії росіяни обстріляли Куцурубську громаду.

Також вночі 28 березня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони збили п’ять безпілотників типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 26 березня російські війська атакували Миколаївську область FPV-дронами. Через удар в одному із сіл було пошкоджено житловий будинок.

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