Російські дрони атакували дві громади Миколаївщини: є пошкодження

Наслідки атаки РФ по Миколаєву, архівне фото «МикВісті»

Учора, 26 березня, о 13:23 та 16:29, російські війська атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Через удар в селі Парутине було пошкоджено житловий будинок.

Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, також минулої доби росіяни двічі атакували акваторію Очаківської громади дронами FPV. Постраждалих немає.

Крім того, вночі 27 березня сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

Нагадаємо, вчора також сили ППО збили сім ударних дронів над Миколаївщиною.