Російські дрони атакували дві громади Миколаївщини: є пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 27 березня, 2025
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Учора, 26 березня, о 13:23 та 16:29, російські війська атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Через удар в селі Парутине було пошкоджено житловий будинок.
Як повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації, також минулої доби росіяни двічі атакували акваторію Очаківської громади дронами FPV. Постраждалих немає.
Крім того, вночі 27 березня сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.
Нагадаємо, вчора також сили ППО збили сім ударних дронів над Миколаївщиною.
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