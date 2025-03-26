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На Миколаївщині сили ППО збили сім ударних дронів

Ударні безпілотники, фото: GETTYУдарні безпілотники, фото: GETTY

Вночі 26 березня сили протиповітряної оборони збили сім безпілотників «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Про це повідомили Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також 25 березня російські війська двічі атакували акваторію Очаківської громади дронами FPV. Внаслідок ударів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 25 березня сили ППО також знищили два «Shahed 131/136» над Миколаївщиною.

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