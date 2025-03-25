Вночі сили ППО збили над Миколаївщиною два безпілотники

Російський Шахед над Київщиною, фото: AFP

Вночі 25 березня сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Також учора, 24 березня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Зафіксовано руйнування, але постраждалих немає.

Нагадаємо, що протягом доби 23 і 24 березня російські війська атакували три громади у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу в одному із сіл пошкоджене складське приміщення лікувального закладу. А один з ударів в Очакові пошкодив вікна в квартирі багатоповерхівки.