Вночі сили ППО збили над Миколаївщиною два безпілотники
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- Марія Хаміцевич
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7:55, 25 березня, 2025
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Вночі 25 березня сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Також учора, 24 березня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Зафіксовано руйнування, але постраждалих немає.
Нагадаємо, що протягом доби 23 і 24 березня російські війська атакували три громади у Миколаївській області. Внаслідок обстрілу в одному із сіл пошкоджене складське приміщення лікувального закладу. А один з ударів в Очакові пошкодив вікна в квартирі багатоповерхівки.
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