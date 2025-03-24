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Росіяни обстріляли три громади на Миколаївщині, пошкоджено склад лікарні та квартиру

Наслідки атаки РФ на Миколаїв, архівне фото «МикВісті»Наслідки атаки РФ на Миколаїв, архівне фото «МикВісті»

Протягом доби 23 і 24 березня російські війська атакували Куцурубську, Галицинівську та Очаківську громади у Миколаївській області.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 23 березня, о 09:35 та сьогодні, 24 березня, о 06:12 російська армія обстріляла Куцурубську громаду з артилерії.

Також 23 березня о 10:00 війська РФ атакували Галицинівську громаду FPV-дроном. Внаслідок обстрілу в селі Лупареве пошкоджено складське приміщення лікувального закладу.

Цього ж дня о 14:25 та 14:44 росіяни атакували дронами FPV Очаківську громаду. Один з ударів в Очакові пошкодив вікна в квартирі багатоповерхового будинку. За інформацією ОВА, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 22 березня, росіяни також здійснили серію атак по населених пунктах Миколаївської області. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника та вибухової хвилі в одному із сіл був пошкоджений дачний будинок.

Крім цього один із ударів спричинив пошкодження котельні навчального закладу в Очакові. Також внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.

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