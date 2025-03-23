Росіяни атакували три громади на Миколаївщині, є пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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8:10, 23 березня, 2025
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Учора, 22 березня, російські війська здійснили серію атак по населених пунктах Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
О 8:41 та 8:50 Куцурубська громада зазнала артилерійських обстрілів, а о 13:31 її атакували дроном FPV.
Очаківська громада за минулу добу була атакована тричі FPV-дронами. Один із ударів спричинив пошкодження котельні навчального закладу в Очакові. Також внаслідок обстрілу загорівся автомобіль.
Близько 14:16 російська армія ударним дроном атакувала Галицинівську громаду. Внаслідок падіння уламків збитого безпілотника та вибухової хвилі в селі Лупареве був пошкоджений дачний будинок. У всіх випадках минулося без постраждалих.
Нагадаємо, що 21 березня російські війська двічі атакували Куцурубську громаду та обстрілювали берегову зону Очакова.
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