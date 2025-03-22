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Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»: росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду

Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року. Ілюстраційне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаєва 17 березня 2024 року. Ілюстраційне фото: «МикВісті»

У ніч на 22 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили БпЛА типу «Shahed 131/136».

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що 21 березня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Крім цього, 21 березня, росіяни обстріляли FPV-дроном берегову зону Очакова. Постраждалих також немає.

Нагадаємо, 20 березня, російські війська здійснили дев’ять атак дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївщини.

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