Вночі над Миколаївщиною збили «Шахед»: росіяни атакували Очаків та Куцурубську громаду
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- Даріна Мельничук
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8:00, 22 березня, 2025
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У ніч на 22 березня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили БпЛА типу «Shahed 131/136».
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Зазначається, що 21 березня, російські війська двічі атакували FPV-дронами Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Крім цього, 21 березня, росіяни обстріляли FPV-дроном берегову зону Очакова. Постраждалих також немає.
Нагадаємо, 20 березня, російські війська здійснили дев’ять атак дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївщини.
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