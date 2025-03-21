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Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією

Наслідки атаки РФ на Миколаїв, фото: «МикВісті»Наслідки атаки РФ на Миколаїв, фото: «МикВісті»

Учора, 20 березня, російські війська здійснили дев’ять атак дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївщини.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Також о 08:50 та 09:13 росіяни обстріляли територію громади з артилерії. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 19 березня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дронами.

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