Росіяни атакували Миколаївщину дронами та артилерією
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- Марія Хаміцевич
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7:44, 21 березня, 2025
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Учора, 20 березня, російські війська здійснили дев’ять атак дронами типу FPV по Куцурубській громаді Миколаївщини.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Також о 08:50 та 09:13 росіяни обстріляли територію громади з артилерії. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, що 19 березня російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївщини FPV-дронами.
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