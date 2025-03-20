Росіяни атакували дві громади на Миколаївщині: пошкоджено склад і сільгосптехніку

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Учора, 19 березня, російські війська чотири рази атакували Куцурубську громаду Миколаївщини за допомогою дронів FPV.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Того ж дня, о 10:30 та 13:05, російська армія завдала ударів безпілотниками по Галицинівській громаді. Тип дронів встановлюється. Внаслідок атаки 49-річний чоловік отримав гостру реакцію на стрес, медичну допомогу йому надали амбулаторно.

Крім того, через обстріли пошкоджено дах складського приміщення, два трактори та комбайн.

Нагадаємо, що за день до цього, 18 березня, російські війська обстрілювали з артилерії Очаківську громаду Миколаївської області.