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Росіяни з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 18 березня, російські війська відкрили артилерійський вогонь по одній з громад Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Учора, 18 березня, ворог о 16:05 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади», — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, що 17 березня російські солдати тричі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV. Внаслідок одного з ударів за межами одного з сіл було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення.

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