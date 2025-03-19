Росіяни з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині
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- Марія Хаміцевич
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7:35, 19 березня, 2025
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Учора, 18 березня, російські війська відкрили артилерійський вогонь по одній з громад Миколаївської області.
Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
«Учора, 18 березня, ворог о 16:05 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади», — йдеться в повідомлені.
Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.
Нагадаємо, що 17 березня російські солдати тричі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV. Внаслідок одного з ударів за межами одного з сіл було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення.
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