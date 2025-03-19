Росіяни з артилерії обстріляли громаду на Миколаївщині

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 18 березня, російські війська відкрили артилерійський вогонь по одній з громад Миколаївської області.

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

«Учора, 18 березня, ворог о 16:05 здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади», — йдеться в повідомлені.

Зазначається, що внаслідок обстрілу постраждалих немає.

Нагадаємо, що 17 березня російські солдати тричі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV. Внаслідок одного з ударів за межами одного з сіл було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення.