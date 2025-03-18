Російські дрони атакували пасажирський мікроавтобус на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 17 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.

Внаслідок одного з ударів за межами села Парутине було пошкоджено мікроавтобус, який здійснював пасажирські перевезення. Постраждалих немає, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, вночі 18 березня сили протиповітряної оборони знищили один безпілотник «Shahed 131/136» над Миколаївською областю.

Нагадаємо, що 16 березня росіяни двічі атакували Очаківську громаду Миколаївського району.