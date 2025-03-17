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Росіяни атакували Миколаївщину артилерією та FPV-дроном

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Учора, 16 березня, російські війська двічі атакували Очаківську громаду Миколаївського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 17:31 зафіксовано артилерійський обстріл, а о 01:17 — удар дроном FPV по акваторії громади. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що впродовж суботи, 15 березня, російська армія тричі обстрілювала територію Миколаївської області.

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