Росіяни атакували Миколаївщину артилерією та FPV-дроном

Обстріл Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

Учора, 16 березня, російські війська двічі атакували Очаківську громаду Миколаївського району.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

О 17:31 зафіксовано артилерійський обстріл, а о 01:17 — удар дроном FPV по акваторії громади. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що впродовж суботи, 15 березня, російська армія тричі обстрілювала територію Миколаївської області.