Росіяни атакували Миколаївщину артилерією та FPV-дроном
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- Марія Хаміцевич
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7:30, 17 березня, 2025
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Учора, 16 березня, російські війська двічі атакували Очаківську громаду Миколаївського району.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
О 17:31 зафіксовано артилерійський обстріл, а о 01:17 — удар дроном FPV по акваторії громади. За попередніми даними, постраждалих немає.
Нагадаємо, що впродовж суботи, 15 березня, російська армія тричі обстрілювала територію Миколаївської області.
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