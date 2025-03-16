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Росіяни вкотре обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджено авто

Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»Наслідки влучення «Шахедів» по Миколаєву 21 січня. Фото: «МикВісті»

Впродовж суботи, 15 березня, російська армія тричі обстріляла територію Миколаївської області.

Такі дані наводить Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.

Зокрема ворог двічі атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено легковий автомобіль. 

О 16:31 було здійснено артилерійський обстріл по громаді.

Про постраждалих інформація відсутня.

Нагадаємо, що у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

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