Росіяни вкотре обстріляли Куцурубську громаду на Миколаївщині: пошкоджено авто
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
7:55, 16 березня, 2025
-
Впродовж суботи, 15 березня, російська армія тричі обстріляла територію Миколаївської області.
Такі дані наводить Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.
Зокрема ворог двічі атакував дроном типу FPV Куцурубську громаду. Внаслідок одного з обстрілів пошкоджено легковий автомобіль.
О 16:31 було здійснено артилерійський обстріл по громаді.
Про постраждалих інформація відсутня.
Нагадаємо, що у ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.
Останні новини про: Обстріл Миколаївщини