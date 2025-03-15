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На Миколаївщині ППО знищила два «Шахеди»: росіяни атакували дронами Куцурубську громаду

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

У ніч на 15 березня українські сили протиповітряної оборони знищили два безпілотники типу «Shahed 131/136» у небі над Миколаївською областю.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Зазначається, що учора, 14 березня, російські війська двічі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду та двічі  здійснили артилерійські обстріли по громаді.

«Внаслідок однієї з атак у Куцуруб пошкоджено складське приміщення. Постраждалих немає», – повідомляє Віталій Кім.

Крім того, також учора, о 17:24 російські війська здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. 

Нагадаємо, 13 березня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду, а о 10:57 обстріляли з артилерії.

 

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