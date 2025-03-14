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Артилерія, міномети та FPV-дрони: росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 13 березня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду, а о 10:57 обстріляли з артилерії.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також о 13:44 росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 12 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Також в цей день вони вдарили по Очакову та акваторії Очаківської громади.

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