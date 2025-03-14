Артилерія, міномети та FPV-дрони: росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині

Зруйнований внаслідок російських обстрілів будинок цивільних на Миколаївщині, архівне фото «МикВісті»

Учора, 13 березня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду, а о 10:57 обстріляли з артилерії.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Також о 13:44 росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що 12 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Також в цей день вони вдарили по Очакову та акваторії Очаківської громади.