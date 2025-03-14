Артилерія, міномети та FPV-дрони: росіяни обстріляли дві громади на Миколаївщині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:00, 14 березня, 2025
-
Учора, 13 березня, російські війська двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду, а о 10:57 обстріляли з артилерії.
Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Також о 13:44 росіяни здійснили мінометний обстріл акваторії Очаківської громади. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.
Нагадаємо, що 12 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду FPV-дронами. Також в цей день вони вдарили по Очакову та акваторії Очаківської громади.
Останні новини про: Війна в Україні