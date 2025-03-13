Вночі на Миколаївщині збили «Шахед», росіяни атакували дронами Очаків та Куцурубську громаду
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:10, 13 березня, 2025
-
У ніч на 13 березня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один безпілотник типу Shahed 131/136.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Учора, 12 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV.
Також 12 березня о 03:03 дрон-камікадзе FPV вдарив по місту Очаків, а об 11:44 — по акваторії Очаківської громади. Постраждалих унаслідок цих атак немає.
Нагадаємо, що 11 березня росіяни здійснили кілька атак на територію Миколаївської області. Куцурубська громада зазнала чотирьох атак дронами FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине була пошкоджена лінія електропередач. Під час ремонтних робіт росіяни завдали повторного удару, через що було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади.
Останні новини про: Війна в Україні