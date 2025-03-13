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Вночі на Миколаївщині збили «Шахед», росіяни атакували дронами Очаків та Куцурубську громаду

Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, архівне фото «МикВісті»

У ніч на 13 березня сили протиповітряної оборони знищили на Миколаївщині один безпілотник типу Shahed 131/136.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Учора, 12 березня, російські війська тричі атакували Куцурубську громаду дронами FPV.

Також 12 березня о 03:03 дрон-камікадзе FPV вдарив по місту Очаків, а об 11:44 — по акваторії Очаківської громади. Постраждалих унаслідок цих атак немає.

Нагадаємо, що 11 березня росіяни здійснили кілька атак на територію Миколаївської області. Куцурубська громада зазнала чотирьох атак дронами FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине була пошкоджена лінія електропередач. Під час ремонтних робіт росіяни завдали повторного удару, через що було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади.

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