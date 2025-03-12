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Росіяни атакували три громади Миколаївщини: пошкоджені будинки та авто електриків

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Учора, 11 березня, російські війська здійснили кілька атак на територію Миколаївської області.

О 09:48 росіяни відкрив артилерійський вогонь по акваторії Очаківської громади, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Куцурубська громада зазнала чотирьох атак дронами FPV. Внаслідок одного з обстрілів у селі Парутине була пошкоджена лінія електропередач. Під час ремонтних робіт росіяни завдали повторного удару, через що було пошкоджено автомобіль ремонтної бригади.

О 12:30 російський дрон-камікадзе атакував Галицинівську громаду. Внаслідок удару у селі Лупареве були пошкоджені три житлові будинки. Тип безпілотника наразі встановлюється. Під час цих обстрілів ніхто не постраждав.

Нагадаємо, що вночі 10 березня сили протиповітряної оборони збили 18 дронів Shahed 131/136 над територією Миколаївської області.

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