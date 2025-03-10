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На Миколаївщині ППО знищила 18 «Шахедів»: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото: «МикВісті»

Уночі 10 березня сили протиповітряної оборони збили 18 дронів Shahed 131/136 над територією Миколаївської області.

Унаслідок падіння уламків у Миколаївському та Баштанському районах сталося займання сухої трави та чагарників, проте загрози для населених пунктів не було, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Також об 11:32 російська армія атакувала околицю Миколаєва ударним дроном. Тип апарата уточнюється. Внаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок, але постраждалих немає.

Об 11:10 та 12:23 російські війська двічі атакували акваторію Очаківської громади FPV-дронами.

А о 13:00, 12:56 та 17:26 російські війська здійснили артилерійські обстріли та три атаки FPV-дронами по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.

Унаслідок обстрілів також пошкоджено лінію електропередач, через що чотири села громади — Куцуруб, Іванівка, Яселка та Дмитрівка — залишилися без світла. Станом на 18:30 подачу електроенергії відновлено. Постраждалих немає.

Шевченківську громаду о 18:00 росіяни атакували ударним дроном (тип встановлюється). Унаслідок удару в селі Миколаївське пошкоджено господарську споруду. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що вночі 9 березня сили протиповітряної оборони також знищили російський безпілотник Shahed 131/136 над регіоном.

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