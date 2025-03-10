На Миколаївщині ППО знищила 18 «Шахедів»: є руйнування
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 10 березня, 2025
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Уночі 10 березня сили протиповітряної оборони збили 18 дронів Shahed 131/136 над територією Миколаївської області.
Унаслідок падіння уламків у Миколаївському та Баштанському районах сталося займання сухої трави та чагарників, проте загрози для населених пунктів не було, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Також об 11:32 російська армія атакувала околицю Миколаєва ударним дроном. Тип апарата уточнюється. Внаслідок атаки був пошкоджений приватний будинок, але постраждалих немає.
Об 11:10 та 12:23 російські війська двічі атакували акваторію Очаківської громади FPV-дронами.
А о 13:00, 12:56 та 17:26 російські війська здійснили артилерійські обстріли та три атаки FPV-дронами по Куцурубській громаді. У селі Дмитрівка було пошкоджено приватний будинок та господарську споруду.
Унаслідок обстрілів також пошкоджено лінію електропередач, через що чотири села громади — Куцуруб, Іванівка, Яселка та Дмитрівка — залишилися без світла. Станом на 18:30 подачу електроенергії відновлено. Постраждалих немає.
Шевченківську громаду о 18:00 росіяни атакували ударним дроном (тип встановлюється). Унаслідок удару в селі Миколаївське пошкоджено господарську споруду. Постраждалих немає.
Нагадаємо, що вночі 9 березня сили протиповітряної оборони також знищили російський безпілотник Shahed 131/136 над регіоном.
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