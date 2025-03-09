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Російська армія атакувала громади Миколаївщини: обійшлося без жертв

Наслідки російської атаки по Миколаєву. Фото: «МикВісті»Наслідки російської атаки по Миколаєву. Фото: «МикВісті»

Минулої доби РФ кілька разів атакувала громади Миколаївщини, постраждалих немає. Так, у ніч на 9 березня сили українські протиповітряної оборони знищили російський безпілотник типу «Shahed 131/136» над регіоном.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, 8 березня о 07:45 російські війська завдали ракетного удару по відкритій місцевості Миколаївського району, ймовірно, ракетою типу «Іскандер-М». За попередніми даними, жертв і руйнувань немає.

Того ж дня о 08:20 та 08:22 російські війська артилерією обстріля та п’ять разів атакував FPV-дронами Куцурубську громаду. Обійшлося без постраждалих.

Також о 08:15 російський дрон FPV атакував акваторію Очаківської громади. Внаслідок удару ніхто не постраждав.

Нагадаємо, впродовж 7 березня російські війська сім разів атакували дронами типу FPV та ще один обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

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