За добу ворог вісім разів бив по громаді на Миколаївщині FPV-дронами та артилерією: пошкоджено житлові будинки, є постраждалі

Наслідки обстрілу Миколаєва, 17 листопада 2024 рік, фото: «МикВісті»

Впродовж 7 березня російські війська сім разів атакували дронами типу FPV та ще один обстріляли з артилерії Куцурубську громаду Миколаївської області.

Про це повідомив очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Внаслідок однієї з атак у село Парутине було поранено 51-річну жінку та 48-річного чоловіка. Чоловікові медичну допомогу надали на місці, а жінку госпіталізували у Миколаїв, на зараз її стан – стабільний. Пошкоджено також два житлових будинки.

У селі Дмитрівка внаслідок атаки пошкоджено будинок на території виробничого підприємства. Постраждалих немає.

Водночас у ніч на 8 березня сили та засоби протиповітряної оборони на Миколаївщині знищили один БпЛА типу «Shahed 131/136».

Нагадаємо, впродовж 7 березня російська армія атакувала FPV-дроном Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару пошкоджено вікна приватного будинку.