Росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є пошкодження

Наслідки обстрілу Миколаєва, архівне фото «МикВісті»

Сьогодні, 7 березня, о 6:20 російська армія атакувала FPV-дроном Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару пошкоджено вікна приватного будинку.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Учора, 6 березня, близько 16:53 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Постраждалих немає.

Також у ніч на 7 березня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вели бойову роботу. Подробиці повідомлять згодом.

Слід зазначити, що росіяни майже кожен день обстрілюють Куцурубську громаду Миколаївщини. Наприклад 4 березня російські війська атакували Куцурубську громаду FPV-дронами шість разів.