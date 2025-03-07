Росіяни обстрілювали Миколаївщину з дронів та артилерії: є пошкодження
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- Марія Хаміцевич
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7:43, 07 березня, 2025
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Сьогодні, 7 березня, о 6:20 російська армія атакувала FPV-дроном Очаків Миколаївської області. Внаслідок удару пошкоджено вікна приватного будинку.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Учора, 6 березня, близько 16:53 російські війська з артилерії обстріляли Куцурубську громаду. Постраждалих немає.
Також у ніч на 7 березня на Миколаївщині сили протиповітряної оборони вели бойову роботу. Подробиці повідомлять згодом.
Слід зазначити, що росіяни майже кожен день обстрілюють Куцурубську громаду Миколаївщини. Наприклад 4 березня російські війська атакували Куцурубську громаду FPV-дронами шість разів.
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