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У Миколаївській області через атаку дронів пошкоджено будинок

Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївщини, фото: «МикВісті»

Учора, 4 березня, російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.

Унаслідок обстрілу в селі Дніпровське був пошкоджений житловий будинок. Ніхто не постраждав, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Крім того, у ніч на 5 березня сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники «Shahed 131/136» у небі над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що вночі 4 березня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один безпілотник Shahed 131/136. 

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