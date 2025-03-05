У Миколаївській області через атаку дронів пошкоджено будинок
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 05 березня, 2025
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Учора, 4 березня, російські війська шість разів атакували Куцурубську громаду Миколаївщини дронами FPV.
Унаслідок обстрілу в селі Дніпровське був пошкоджений житловий будинок. Ніхто не постраждав, повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Крім того, у ніч на 5 березня сили протиповітряної оборони знищили два російські безпілотники «Shahed 131/136» у небі над Миколаївщиною.
Нагадаємо, що вночі 4 березня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною один безпілотник Shahed 131/136.
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