Вночі над Миколаївщиною ППО збила безпілотник

Українськими військовими ведеться протиповітряна робота, фото: ukr.radio

Вночі 4 березня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною безпілотник Shahed 131/136.

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.

Також зазначається, що загалом, на території Миколаївщини за добу обстріли не зафіксовані.

Нагадаємо, що 2 березня під російською атакою була одна громада Миколаївської області. Російська армія обстріляла Куцурубську громаду із реактивної системи залпового вогню.