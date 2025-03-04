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Вночі над Миколаївщиною ППО збила безпілотник

Українськими військовими ведеться протиповітряна робота, фото: ukr.radioУкраїнськими військовими ведеться протиповітряна робота, фото: ukr.radio

Вночі 4 березня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною безпілотник Shahed 131/136. 

Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації. 

Також зазначається, що загалом, на території Миколаївщини за добу обстріли не зафіксовані.

Нагадаємо, що 2 березня під російською атакою була одна громада Миколаївської області. Російська армія обстріляла Куцурубську громаду із реактивної системи залпового вогню.

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