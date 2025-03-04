Вночі над Миколаївщиною ППО збила безпілотник
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- Марія Хаміцевич
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7:50, 04 березня, 2025
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Вночі 4 березня сили протиповітряної оборони збили над Миколаївщиною безпілотник Shahed 131/136.
Про це повідомили в пресслужбі Миколаївської обласної військової адміністрації.
Також зазначається, що загалом, на території Миколаївщини за добу обстріли не зафіксовані.
Нагадаємо, що 2 березня під російською атакою була одна громада Миколаївської області. Російська армія обстріляла Куцурубську громаду із реактивної системи залпового вогню.
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